Pestana investe 300 milhões de euros em imobiliário até 2028

Depois de ter dado vida a mais de meia centena de hotéis em 16 países, o Pestana Hotel Group (PHG) está a afinar a aposta no mercado do turismo residencial. O grupo tem em curso um investimento de 300 milhões de euros numa dezena de projetos até 2028. Se a Madeira e o Algarve fazem já parte da estratégia clássica neste segmento, a Costa Alentejana assume-se como um novo amor a longo prazo. Esta semana foi lançada a primeira pedra do Pestana Porto Covo Village, um empreendimento com 174 unidades de alojamento turístico cujos preços médios se situam entre os 450 mil euros e os 500 mil euros.

Localizado a escassos passos da praia, o projeto, orçado em 50 milhões de euros, está praticamente todo vendido e as duas fases de construção serão desenvolvidas em simultâneo. O PHG estreou-se no segmento imobiliário há 20 anos, no Algarve, mas foi o sucesso do Pestana Troia Ecoresort que serviu de engrenagem para mais um passo na Costa Vicentina. "Com toda a credibilidade e experiência que o grupo tinha em Troia e o bom nome com que ficámos no mercado relativamente a Pestana Residences, marca criada há cinco anos para esta área, seria uma pena não termos mais produto para desenvolver quando a procura era óbvia."

"Estávamos à procura de espaços para crescimento, mas a procura estava já muito forte entre Troia e Sines, e os valores dos terrenos estavam incomportáveis. Pensámos mais a sul e, depois de Sines, o primeiro polo que surge é Porto Covo. A sul de Sines não há muitos projetos com dimensão e beneficiámos desse fator. É a primeira vez que temos um projeto que começa a sua obra estando quase totalmente vendido", explica ao Dinheiro Vivo o chief development officer (CDO) do PHG, José Roquette.

