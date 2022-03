Peso da TAP na economia é "impressionante" e vivem-se "tempos de mudança"

A presidente executiva da TAP considerou esta segunda-feira ser "impressionante" o peso da companhia na economia nacional, notando que estes são tempos de mudança.

"A TAP celebra hoje 77 anos de vida, uma vida marcada por altos e baixos, alegrias e dias menos bons. Fazem todos parte da memória do que somos. É impressionante o peso da nossa companhia na nossa economia e património coletivo", afirmou Christine Ourmières-Widener, que falava na inauguração da exposição comemorativa do 77.º aniversário da TAP, no Museu do Ar, em Sintra.

Para esta responsável, vivem-se "tempos de mudança", com uma nova rota "rumo a um futuro sustentável".

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, por seu lado, defendeu que a celebração do aniversário da TAP representa também a força de uma "parte considerável" do país, que trabalhou para evitar o encerramento da empresa.

"Este é um grande momento histórico que premeia a resiliência e determinação e força de muita gente de uma parte considerável do país", afirmou Pedro Nuno Santos.

Para o governante, esta é "uma data muito importante" e uma "das mais importantes" do ponto de vista profissional.

O ministro lembrou ainda que "muitos apostavam no fim da TAP e o desejavam", sublinhando que na história de Portugal sempre existiram pessoas com medo de avançar.