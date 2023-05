Pedro Siza Vieira considera que Portugal perdeu com a globalização

No 32.º Congresso da Associação Portuguesa das Comunicações (APDC) ex-ministro da Economia e presidente da edição deste ano APDC, Pedro Siza Vieira, defendeu que "Portugal foi um dos grandes perdedores da globalização".

"O modelo económico de Portugal foi profundamente afetado pela entrada de mercados como a China. Provocou um choque brutal à nossa economia, que levou a uma mudança muito grande daquilo que produzimos face há 30 anos".

Pedro Siza Vieira considerou que Portugal tem beneficiado da escolha de investidores internacionais pelas periferias da Europa para reduzir riscos. "Estes tempos são de grande oportunidade para Portugal", lembrando que as exportações têm vindo a crescer.

O ex-ministro destacou o investimento do país na educação e qualificação dos portugueses e como isso nos permite estar mais preparados para coisas maiores e mais complexas. Destacou ainda que "a grande qualidade das nossas telecomunicações e as capacidades em matéria de tecnologia têm sido um outro fator que permite aproveitar da melhor maneira estas mudanças em curso".

O tema do congresso deste ano são "as grandes disrupções", com o surgimento de plataformas como o ChatGPT em foco, e como estas poderão alterar o modelo de trabalho.

Marcelo Rebelo de Sousa, que discursou na abertura do evento via vídeo, evidenciou as questões que este tipo de plataforma levanta.

"Estamos a aproveitar devidamente os benefícios? Estamos a perder as oportunidades? Conseguimos conservar o ritmo inovador ou a inovação surge e cansámo-nos dela? Conseguimos que a evolução da tecnologia não nos leve a esquecer o que é fundamental - as pessoas?".