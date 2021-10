Patrões abandonam Concertação Social e pedem audiência a Marcelo

As confederações empresariais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social anunciaram nesta sexta-feira a suspensão da participação no mecanismo de diálogo social em protesto contra a decisão do governo de adicionar medidas não discutidas com parceiros sociais no pacote de revisões ao Código do Trabalho apresentado ontem, e que do lado dos patrões são entendidas como cedências aos partidos à esquerda do governo para viabilizar o Orçamento do Estado para 2022.

"CAP, CCP, CIP e CTP decidiram suspender a sua participação nas reuniões da Comissão Permanente de Concertação Social e solicitar uma audiência ao Sr. Presidente da República para comunicar de uma forma clara as suas discordâncias e preocupações", informam as quatro organizações em comunicado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em atualização

Leia mais em Dinheiro Vivo