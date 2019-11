Passei a casa para nome dos meus filhos. Tenho de pagar impostos?

"Tive uma divergência com as finanças por causa do IRS, o qual tive de pagar, mas sinto-me lesado. Éramos detentores de uma moradia em Braga, a qual estávamos a pagar ao banco. Devido a uma insolvência, e na impossibilidade de abatermos à dívida, pedimos reavaliação do processo, atendendo às dificuldades de momento e só pagaríamos juros. Chegou o momento em que o banco não facilitou mais essa situação e deu-nos uma solução: passarmos a casa para o nome dos filhos, como são mais novos o seguro seria menor e poderia abater-se à dívida.

Cumprimos todas as formalidades que o banco nos apresentou. Fizemos a escritura para a passagem da casa para o nome dos filhos e pagámos todos os impostos inerentes. Quando submetemos os dados no IRS, fomos confrontados com 17 000 euros adicionais para pagar. Não houve qualquer tipo de transação. Os dois filhos, com partes iguais, apenas assumiram a dívida para não ficarmos sem a casa"

Resumindo, passei a casa para nome dos meus filhos, tenho de pagar imposto?"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia