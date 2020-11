Parlamento Europeu chega a acordo sobre orçamento comunitário e fundo de recuperação

Portugal no grupo dos campeões do corte do défice e dívida em 2021

O acordo anunciado esta terça-feira, dia 10, põe fim a 10 semanas de negociações "intensas", anuncia o comunicado de Bruxelas. Os negociadores do Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia chegaram a um acordo sobre o quadro financeiro plurianual (MFF 2021-2027) e novos recursos para responder à crise económica causada pela pandemia de covid-19.

"Neste compromisso, o Parlamento obteve 16 mil milhões de euros além do pacote acordo pelos responsáveis de Estado ou governos na cimeira em julho", indica o comunicado. É especificado que 15 mil milhões de euros estarão destinados "ao reforço de programas emblemáticos", como o Horizonte Europa, dedicado à investigação, ou o programa Erasmus+, que permite a circulação de estudantes pela Europa, e à "proteção dos cidadãos da pandemia de covid-19". Já mil milhões de euros serão canalizados para "aumentar a flexibilidade para responder a necessidades futuras e crises".

"A prioridade do Parlamento tem sido assegurar um aumento para os programas emblemáticos que estavam em risco de ser subfinanciados ao abrigo do acordo do Conselho Europeu em julho de 2020, pondo em risco os compromissos e prioridades, nomeadamente o Green Deal e a Agenda Digital", continua a comunicação do Parlamento Europeu.

As reações a este acordo têm-se multiplicado nas reações sociais, nomeadamente no Twitter. Paolo Gentiloni, comissário europeu da Economia, escreveu na rede social "fumo branco para a recuperação e orçamento", replicando um tweet do alemão Sebastian Fischer.

Fumata bianca per Recovery e Bilancio #NextGenerationEU https://t.co/HFyNvpgxqG - Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) November 10, 2020

em atualização

