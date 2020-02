Os selos que deve ter no para-brisas e quais deixaram de ser obrigatórios

Atualmente, o único selo que é obrigatório colocar no para-brisas é o do seguro automóvel. No entanto, há exceções. No caso dos veículos a GPL, estes devem ter ainda um dístico azul ou verde na traseira do carro. Se ainda tiver o azul, pode pedir a atualização do mesmo, passando por uma inspeção B. O verde serve para poder estacionar o carro em parques fechados.

