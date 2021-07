Operação Cartão Vermelho: António Ramalho alvo de buscas

Investidor confirma conversas com 'rei dos frangos' para comprar ações do Benfica

A Operação Cartão Vermelho chegou ao Novo Banco. António Ramalho e vários administradores foram alvo de buscas judiciais na passada quarta-feira, 7 de julho, revela esta segunda-feira o jornal digital Observador. Em causa estão os empréstimos da instituição concedidos a Luís Filipe Vieira.

As buscas dos procuradores do Ministério Público e de funcionários da Autoridade Tributária também incluíram Vítor Fernandes, presidente indigitado do conselho de administração do Banco de Fomento, e que viu ser-lhe levado o computador pessoal, depois da visita ao domicílio.

No dia 7, os procuradores e os funcionários da Autoridade Tributária também verificaram os cofres pessoais dos administradores do Novo Banco.

Vítor Fernandes era administrador do Novo Banco quando Luís Filipe Vieira alegadamente recomprou dívida de mais de 50 milhões, por apenas nove milhões de euros. A operação está na mira das autoridades, escreve a mesma publicação.

