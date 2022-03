OLX registou um aumento de 41% dos anúncios de emprego em 2021

O OLX tem vindo a reforçar a sua secção de emprego e recrutamento, o que levou a um aumento significativo da oferta de anúncios de emprego em 2021. Registou-se um aumento de 41% na oferta de anúncios e de 25% dos anunciantes únicos.

A categoria que teve um maior crescimento foi a de "restauração, hotelaria e turismo". Esta última faz parte das categorias mais procuradas, juntamente com "domésticos e limpezas" e "construção civil".

Quanto às regiões mais procuradas, Lisboa (45%) e Porto (22%) continuam a ser as mais pesquisadas, seguidas por Setúbal (11%).

Sebastiaan Lemmens, diretor geral do OLX Portugal, considera que "a pandemia gerou uma escassez de emprego e de trabalhadores. Ainda assim observamos que o mercado está a recuperar com um aumento significativo das ofertas de trabalho, em linha com a fase de reabertura da economia. Isto são boas notícias para quem está à procura de emprego, pois permite-lhes aceder a mais ofertas e oportunidades profissionais".