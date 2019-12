OE2020 prevê injeção de 600 milhões no Novo Banco

Governo assume início da construção do aeroporto do Montijo no próximo ano

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020 prevê a injeção de 600 milhões de euros no Novo Banco, através do Fundo de Resolução. O valor corresponde a 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Mas a proposta prevê uma transferência num valor superior, de 850 milhões de euros, do Estado para o Fundo de Resolução, no próximo ano.

A proposta de OE2020 foi entregue ao final da noite de segunda-feira na Assembleia da República pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.

Em 2019, o Estado injetou 1.149 milhões de euros no Novo Banco, o correspondente a 0,5% da riqueza produzida no país.

