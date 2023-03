Observatório de preços anunciado pelo Governo já existe há sete anos

Foi anunciado como novo, mas já tinha sido criado em 2015. Falamos do Observatório Cadeia de Valor que foi publicado em Diário da República há sete anos, e nascia com o intuito de "estudar e aprofundar a informação sobre a formação dos preços e a sua transmissão ao longo da cadeia de abastecimento alimentar".

Durante este tempo, e segundo apurou o Eco, reuniu três vezes e com a tomada de posse do novo Governo deixaram de existir relatos da sua atividade.

Até domingo passado, dia em que a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, anunciou um observatório - já formalizado em outubro de 2022 pela mesma - com a justificação da necessidade de "estudar todas as medidas de maneira a poder mitigar quebras que existiam em todas as fases da cadeia alimentar e garantir que o consumidor paga um preço justo".

