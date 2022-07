O truque para tirar todo o calor do carro num minuto

Não é, provavelmente, a solução milagrosa de que necessita quando os termómetros sobem acima dos 40 graus (não as há, sem o recurso aos préstimos do ar condicionado a funcionar na sua plenitude!). Mas o truque é simples e funciona para expulsar o ar quente do habitáculo, primeiro passo para conseguir uma temperatura amena a bordo do automóvel.

Convém recordar que, vários estudos provam que conduzir com uma temperatura superior a 35 graus no habitáculo afeta os níveis de concentração e stress, a perceção e a capacidade de reagir em situações de emergência - o efeito pode ser similar a conduzir com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 gr/litro.

