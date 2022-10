O sucesso pode ser feito de coincidências, mas não de acasos

Como é que uma linguista chega à engenharia, como é que uma académica chega às multinacionais, como é que se trilha um caminho nunca antes feito? "Como?" é a pergunta que mais me têm feito ao longo do meu percurso. Porque sou mulher, porque sou mãe, porque sou portuguesa e porque há 7 anos, criei uma empresa, com sede em Seattle, com a missão de acelerar a adoção global de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) tornando acessíveis dados de alta qualidade, imparciais e escaláveis.

Há 22 anos, fui a única candidata a uma bolsa da Universidade do Porto para investigar a interseção entre a linguística e a engenharia. Este momento resume muito o meu percurso. Nada foi planeado, mas também nada foi deixado ao acaso. As oportunidades surgiram e eu fui mudando e adaptando sempre que necessário.

Em 2006, enquanto fazia o doutoramento em Tecnologias de Voz pela Universidade da Corunha, fui contactada pela Microsoft para integrar a sua equipa do Microsoft Language Development Center em Lisboa. Fiquei responsável pela expansão dos dados para desenvolver modelos de reconhecimento de voz e de síntese de fala em 26 línguas. Um marco importante na minha vida, pela oportunidade de carreira, mas também pelo reconhecimento de que estava no caminho certo. Era o início de interdisciplinaridade na Europa e não havia pessoas ainda a fazer esta ponte entre a Linguística e a Engenharia.

Depois de um ano a viver em Pequim, para onde me mudei quatro anos depois de recrutada pela Microsoft em Portugal e de muitas viagens de trabalho à China, a Microsoft ofereceu-me uma posição na sede, em Seattle. É então que, em 2012, com uma criança de dois anos ao colo, a sair de um divórcio, começo novamente a minha vida noutro pais e continente diferente. Hoje, é com orgulho que posso dizer que estou à frente do maior levantamento de capital de risco em IA liderado por uma mulher (81 mil milhões de dólares), que fundei uma empresa que serve as maiores organizações americanas a desenvolver tecnologias e que lidero a subsidiária portuguesa com o maior headcount na indústria da Inteligência Artificial em Portugal.

A IA mudou a forma como vivemos no século XXI. Deu-nos mapas inteligentes em todos os telefones, filtragem de spam para e-mails, textos e chamadas, assistentes de voz incorporados em altifalantes e telefones para nos ajudar a planear os nossos dias e manter as nossas despensas abastecidas, em qualquer parte do mundo, desde que tenhamos uma câmara e uma ligação à Internet. Facilita-nos a vida e essa é a beleza da IA, está em constante desenvolvimento e aprendizagem para se posicionar como uma solução simples, eficaz, rápida e inteligente de assistir os seres humanos em qualquer que seja o aspeto da nossa vida.

Os dados são para a IA o que é combustível para os automóveis; sem dados, a IA não pode avançar. A certa altura percebi que havia espaço para criar uma empresa que resolvesse o problema dos dados. Estima-se que 80% dos dados gerados globalmente não têm qualidade suficiente ou estão mal estruturados, o que leva os Data Scientists a gastar grande parte do seu tempo a processar dados brutos para uso de IA. Na altura, 90% das empresas de data science estavam mais dedicadas ao problema de machine learning. As poucas que se dedicavam aos dados, não estavam a fazer um trabalho de qualidade e escalável.

Simplificando, quis contribuir para que os robôs, os assistentes pessoais, e sistemas de interação homem-máquina, sejam mais inteligentes e possam compreender melhor as pessoas nas suas línguas nativas e que, como eu, precisam de tempo livre para as coisas que verdadeiramente importam.

Mais recentemente, assumi uma nova missão. Quero revolucionar os setores público e privado em Portugal, através duma tecnologia exclusiva que se traduz na criação de assistentes virtuais em português de Portugal. Para isso, a Defined.ai abraçou a liderança do consórcio Accelerat.ai, em conjunto com várias outras empresas portuguesas, que conta com o apoio do governo e contará com a contribuição de milhares de portugueses na recolha dos dados necessários para que os portugueses interajam com assistentes virtuais em português de Portugal e não em inglês, ou português do Brasil. E isto é só o início de uma oferta de tecnologia que vai chegar a mercados, línguas e verticais da indústria que hoje não estão no mapa de ofertas das grandes tecnológicas internacionais.

Respondendo às perguntas que tanto me fazem, não sinto que por ter iniciado a minha carreira na Academia ou que ser mulher, me torne muito diferente em termos de liderança e gestão. Estive muito tempo rodeada de homens e isso também influencia a minha forma de trabalhar. No entanto, percebo que crie uma perceção de que sou singular. Uma mulher tem infelizmente de dar mais provas fruto de milénios de disparidade de género, mas uma vez que se mostre competente e respeitada, ganha um destaque que os homens não têm, precisamente pela ausência numérica em posições de chefia.

Aproveito esta oportunidade para deixar um conselho para outras mulheres que queiram seguir uma área tech, que assumam, desde cedo, que não dá para ser excelente em tudo, e alguma coisa será sacrificada. No meu caso, sacrifiquei parte da minha vida pessoal e familiar, com a exceção da minha filha. Tudo o que faço é a pensar nela, para lhe servir de exemplo e para deixar uma marca no seu futuro e no futuro das gerações vindouras.

Nova rubrica

Countdown to WebSummit 2022 é uma nova rubrica no Diário de Notícias, que antevê algumas das tendências que vão marcar o próximo encontro mundial das startups no final de outubro, em Lisboa. Até à semana do evento, estarão em análise as oportunidades e os desafios dos investidores, os exemplos inspiradores e as novidades que vão marcar a agenda dos empreendedores nacionais e mundiais. O palco passa por aqui, com a reflexão de especialistas numa nova série de artigos de opinião. O artigo hoje publicado tem a assinatura de Daniela Braga, CEO e Fundadora da Defined.ai.