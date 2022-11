O que fazer para poupar no IRS ainda este ano

A menos de dois meses do ano terminar, ainda há tempo para fazer aumentar o reembolso do IRS a receber ou diminuir o valor a pagar no próximo ano. Até 31 de dezembro, e com o Natal pelo meio, ainda fará compras ou terá outras despesas.

Para ser reembolsado após a entrega da declaração de rendimentos, é fundamental registar todas as despesas que faz ao longo do ano. Por isso, deve pedir sempre faturas com número de contribuinte. Só assim vai conseguir recuperar parte do valor que vai entregando ao Estado através das retenções de IRS.

Quando pede fatura com número de contribuinte, as faturas vão parar ao e-Fatura. Por isso, deve também confirmar nesta plataforma - utilize as credenciais do Portal das Finanças para aceder - se as faturas foram comunicadas, se os valores estão corretos e se estão na categoria certa. Em princípio, a maioria das faturas já estará na categoria correta. Contudo, em situações em que o comerciante tenha mais de um CAE, pode ser preciso fazer esta alteração.

Imagine, por exemplo, se comprou livros escolares ou material num hipermercado, essa fatura pode ser colocada nas despesas de educação. Mas para isso é essencial que peça faturas separadas.

