Nuno Santos sobe à direção geral da TVI

Nuno Santos é o novo diretor geral da TVI, anunciou o conselho de administração da estação. O até aqui diretor de programas assume funções de "imediato". "A nova estrutura da TVI será anunciada brevemente". A nomeação surge no mesmo dia em que o grupo Media Capital anunciou Manuel Alves Monteiro, administrador próximo do acionista Mário Ferreira, como o novo CEO do grupo.

Desde janeiro que Nuno Santos assumiu a liderança da programação da TVI, vindo do canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol. Aos 52 anos, o profissional, que já tinha liderado a programação dos três principais canais e a Informação da RTP, tendo sido também o fundador e primeiro Diretor da SIC Notícias, assume agora funções de direção-geral da TVI, num momento em que a estação luta pela reconquista da liderança de audiências agora nas mãos da SIC.

A escolha "inscreve-se na transformação da Companhia que vem tendo lugar e numa visão integrada da atividade da TVI, com o objetivo de colocar o canal e toda a plataforma de conteúdos numa posição de ainda maior destaque no mercado dos media em Portugal", justifica o conselho de administração em comunicado às redações.

"Conto com todos para esta mudança exigente, sustentada numa organização moderna, ágil e focada no futuro. O conteúdo e as pessoas estão no centro da nossa atividade e teremos o arrojo e a inovação que os tempos pedem. A TVI tem uma inigualável ligação a Portugal e aos portugueses. Saberemos valorizar esse património", diz Nuno Santos, que afirma ainda estar "grato pela confiança".

em atualização

Ana Marcela é jornalista Dinheiro Vivo

