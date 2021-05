Novo Banco: Prémio de 1,9 milhões para a gestão em 2020

Novo Banco atribuiu aos membros do seu conselho de administração executivo um prémio de 1,86 milhões de euros relativo ao exercício de 2020, ano em que o banco registou prejuízos de 1329 milhões de euros.

A informação consta do 'Relatório e Contas' do banco divulgado na terça-feira à noite no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

"Para o ano de 2020, a remuneração variável foi atribuída condicionalmente, sujeita à verificação de condições diversas, de 1860 milhares de euros aos membros do conselho de administração executivo. Este prémio teve como base o desempenho individual coletivo de cada membro avaliado pelo comité de remunerações", refere o documento.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia