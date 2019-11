Novo Banco com prejuízos de 572 milhões de euros até setembro

António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco

Os prejuízos do grupo Novo Banco agravaram para 572,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Até setembro do ano passado, o banco tinha registado um resultado líquido negativo de 390 milhões de euros, o que significa que, há um ano, o grupo registava menos 182 milhões de euros de prejuízos.

A entidade liderada por António Ramalho, em comunicado, explica que o resultado líquido negativo registado entre janeiro e setembro decorre "da combinação de uma perda de -712,4 milhões de euros na atividade legacy e de um ganho de +140,1 milhões de euros na atividade recorrente. Neste período, o Grupo Novo Banco registou perdas relacionadas com o processo de restruturação e desalavancagem de ativos não produtivos, designadamente o projeto Sertorius, o projeto Albatros, o projeto NATA II e o processo de venda da GNB Vida, cujo impacto negativo ascendeu a -391 milhões de euros".

O Novo Banco destaca que, até setembro, o produto bancário comercial cresceu mais de 11% em termos homólogos para 631,2 milhões de euros, "influenciado pelo crescimento na margem financeira (+22,0%), o qual mitigou a redução nos serviços a clientes (-3,0%)".

Já os resultados de operações financeiras "foram negativos em -44,3 milhões de euros, reflexo das perdas decorrentes da atividade legacy (-54,6 milhões de euros). Em oposição a estes resultados, as reservas de justo valor relacionadas com a carteira de títulos de dívida pública apresentaram um aumento de 399,9 milhões de euros".

[em atualização]