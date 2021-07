Nos mais que duplica lucros no primeiro semestre

A NOS gerou um resultado líquido de 73,9 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, um incremento de 111,2% face ao período homólogo de 2020, quando apresentou lucros de 35 milhões, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As receitas de exploração da operadora liderada por Miguel Almeida atingiram os 678,5 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mais 1,8% que no mesmo período do exercício transato, avança o comunicado hoje publicado no site da CMVM.

Leia a notícia completa no Dinheiro Vivo