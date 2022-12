Navigator sobe prémio de desempenho e antecipa um salário médio de 1633 euros em dezembro

A The Navigator Company vai aumentar o prémio de desempenho deste ano e já neste mês vai adiantar o pagamento de uma remuneração média mensal de 1633 euros.

"A este reforço do rendimento disponível para 2022 a empresa acrescenta o Prémio de Produtividade, que representa mais um salário, instituído no ano corrente de forma a reforçar o foco na produtividade e o rendimento disponível dos seus colaboradores", indica a empresa num comunicado enviado às redações.

Segundo a nota, "esta é a maior atribuição de prémios da história da Navigator em termos de compensação total por desempenho e produtividade" e será um reconhecimento da entrega e o compromisso dos trabalhadores "na obtenção dos bons resultados de 2022".

Feitas as contas, "todos os colaboradores, técnicos operacionais, quadros médios e quadros superiores, poderão auferir em 2022 um total de 18,5 salários, um aumento substancial em comparação com os 15,9 salários pagos, em média, nos últimos cinco anos".

A majoração do prémio de desempenho pode atingir uma média de 3,5 a 4,5 salários, assim como o adiantamento extraordinário de uma remuneração mensal desse prémio, habitualmente atribuído após a aprovação das contas anuais da empresa, representam "mais uma iniciativa da empresa para a melhoria significativa nas condições remuneratórias dos recursos humanos da Navigator".

"A estes valores acresce o pagamento do Prémio de Produtividade, uma medida implementada em 2022 e que potencia o pagamento de mais um salário aos colaboradores. Neste momento, aplicadas as regras de cálculo deste incentivo já beneficiaram 87% dos colaboradores, dos quais 70% já asseguraram 2/3 do montante global anual. Em janeiro de 2023, será apurada a percentagem de colaboradores que receberá 1/3 do valor em falta", indica o comunicado.

A Navigator tem mais de 3200 trabalhadores e distribuiu mais de 96 milhões de euros em prémios na última década.