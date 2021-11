Navigator sobe até 10% preço dos papéis 'tissue' como guardanapos ou papel higiénico

A Navigator vai aumentar, no mercado ibérico, a partir de dezembro, o preço dos papéis 'tissue', como guardanapos, rolos de cozinha, papel higiénico ou toalhas de mão, entre 8% a 10%, face à subida generalizada dos fatores de custos.

"A Navigator Company anunciou hoje que aumentará entre 8% a 10% os preços dos seus papéis tissue (papel higiénico, guardanapos, rolos de cozinha, toalhas de mão, etc) no mercado Ibérico, implementando um incremento superior fora da Ibéria", indicou, em comunicado, a empresa.

A subida, que terá efeitos a partir de 1 de dezembro, é justificada pelo "aumento generalizado e muito significativo" dos preços em muitos fatores de produção, como químicos, energia, plástico e cartão, logística ou celulose, o principal fator de custo para a produção de 'tissue'.

Segundo os dados apontados pela papeleira, o índice internacional do preço da pasta subiu 78% deste o início do ano, enquanto os custos energéticos estão 3,6 vezes superiores aos de 2020 no caso da eletricidade e 5,8% superiores no que se refere ao gás natural.

"A companhia continuará a desenvolver o negócio em parceria com os seus clientes, reforçando a proposta de valor em várias dimensões como a elevada qualidade dos produtos, serviço e inovações", concluiu.