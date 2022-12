Natal de Ronaldo com descapotável de sonho no sapatinho. Quanto vale já a coleção de CR7?

Sem clube para jogar, Cristiano Ronaldo não parece obrigado a adaptar o seu estilo de vida à nova situação profissional, que se acredita ser passageira, uma vez que o craque português é dado como certo no Al Nassr da Arábia Saudita, para ser o jogador de futebol mais bem pago do mundo!

A prová-lo está o vídeo publicado por Georgina Rodríguez com imagens do Natal que, à imagem de outros anos, foi repleto de luxos.

No "sapatinho", CR7 teve nada menos do que um Rolls-Royce Dawn, descapotável equipado com um motor V12 de 6.6 litros com dupla sobrealimentação, a debitar 570 cv de potência e 780 Nm de binário.

