"Não está prevista neste OE nenhuma transferência" para o Novo Banco

A proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano não contempla nenhuma transferência para o Novo Banco. A garantia foi deixada pelo ministro das Finanças, João Leão, nesta terça-feira, 12 de outubro, na conferência de imprensa de apresentação da proposta de Orçamento do Estado.

"Relativamente ao Novo Banco, não está prevista neste Orçamento do Estado nenhuma transferência, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores. Em 2021, no último ano, já não esteve previsto nenhum empréstimo por parte do Estado mas o Fundo de Resolução tinha, no seu orçamento, um empréstimo por parte do setor bancário. Para 2022, não está prevista qualquer transferência por parte do Fundo de Resolução para o Novo Banco que não está inscrita neste Orçamento", disse João Leão.

Ana Laranjeiro é jornalista do Dinheiro Vivo