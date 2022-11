Musiveral vence prémio de startup mais promissora do Road 2 Web Summit

A portuguesa Musiversal venceu o prémio de 'startup' "mais promissora" do Road 2 Web Summit e a também nacional Windcredible ganhou o prémio de 'startup' com melhor desempenho no Bootcamp, anunciou hoje a Startup Portugal.

Nesta edição, há uma "'startup' que consideramos a mais promissora do grupo, em termos de modelo de negócio e perspetivas" futuras e "outra que era a mais entusiástica" do processo, disse o presidente executivo (CEO) da Startup Portugal, António Dias Martins.

O responsável falava na conferência de imprensa de anúncio dos vencedores do programa Road 2 Web Summit (R2WS).

A Musiversal é uma tecnológica que permite que os criadores de música produzam as suas obras com músicos de todo o mundo, através de transmissão ao vivo, tendo sido a vencedora do prémio de 15.000 euros para a Startup Mais Promissora do Road 2 Web Summit.

Já a Windcredible, que criou micro geradores eólicos idealizados para aplicações urbanas, industriais e rurais, venceu o prémio de 'startup' com melhor desempenho no Bootcamp, no valor de 5.000 euros.

O R2WS seleciona todos os anos 'startups' portuguesas para representar o país no maior evento de tecnologia do mundo.

"Estamos abertos a investimento e a escalar para sermos o próximo unicórnio português", afirmou o confundador e administrador com pelouro das operações da Musiversal, Xavier Jameson, na conferência de imprensa.

Esta 'startup' conta já com 35 músicos, um dos quais ucraniano, e possibilita que criadores de música produzam as suas obras recorrendo a artistas de todo o mundo através da transmissão ao vivo.

A Windcredible criou microgeradores eólicos. O microgerador tem capacidade de produzir 2,7 megawatts/hora por ano, metade do consumo de energia de um lar e, de acordo com o fundador Filipe Fernandes, a ideia é ser comercializado o mais rápido possível.

Na conferência de imprensa, o CEO da Startup Portugal destacou que o grupo escolhido este ano para representar Portugal na cimeira tecnológica é "muito diversificado", de todo o país, referindo que, em conjunto, estas tecnológicas já juntaram "mais de 11 milhões de euros".

A edição deste ano do programa R2WS teve 200 candidaturas, das quais foram selecionadas 100. Mais de metade (55%) têm base em Lisboa.

A Web Summit, que arrancou na terça-feira, termina hoje, com a sua sétima edição a atingir o máximo de capacidade com 71.033 participantes de 160 países, com o maior número de sempre de 'startups' e de investidores.