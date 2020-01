Morreu Fernanda Pires da Silva

Morreu este sábado Fernanda Pires da Silva, a mulher que construiu com capitais próprios o Autódromo do Estoril que ganhou o seu nome. A empresária, que tinha 93 anos, era presidente do Grupo Grão-Pará.

Fernanda Pires da Silva nasceu em Lisboa a 27 de agosto de 1926.

Entre as distinções que recebeu, contam-se a Comenda da Ordem Civil do Mérito Agrícola e Industrial Classe Industrial, em 1972. Em 1989 foi feita Grande-Oficial da Ordem do Mérito e, onze anos depois, foi elevada a Grã-Cruz da mesma Ordem.

Foi casada em primeiras núpcias com Abel de Moura Pinheiro. Dessa relação, nasceu Abel Saturnino da Silva de Moura Pinheiro, também empresário e antigo dirigente do CDS. Fruto do segundo casamento com Alberto Teotónio Pereira (1893-1957) nasceu João Paulo Teotónio Pereira (1948-2001).

O velório decorre na Basílica da Estrela, em Lisboa, a partir das 15:00 deste domingo, de onde sai o funeral para o cemitério da Guia, em Cascais (segunda-feira às 11:30).