Morreu o empresário Rui Nabeiro. O fundador da Delta tinha 91 anos

O presidente e fundador do Grupo Nabeiro - Delta cafés, Rui Nabeiro, morreu este domingo aos 91 anos. Rui Nabeiro, que em 1995 foi agraciado com o títilo de Comendador, pelo então Presidente da República Mário Soares, criou a Delta Cafés em 1961.

"Toda a família Delta está profundamente triste com esta perda e estende as sinceras condolências a todos aqueles que também hoje perderam um grande amigo. Estamos todos empenhados em continuar o seu legado e honrar a sua visão, continuando a produzir o melhor café do mundo, apoiando as comunidades locais e promovendo a sustentabilidade", lê-se no comunicado enviado às redações.

"A data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados", indicou o Grupo Nabeiro.

"O espírito empreendedor e a sua ética de trabalho estiveram sempre presentes nos momentos decisivos da sua vida", pode ler-se no comunicado.

Em 1961, criou a Delta Cafés, "dando origem a um grupo empresarial que hoje lidera o mercado dos cafés em Portugal" e se encontra "em forte expansão nos mercados internacionais", realçou o grupo empresarial.

De Campo Maior para o mundo

Manuel Rui Azinhais Nabeiro nasceu em Campo Maior (distrito de Portalegre) a 28 de março de 1931. Nascido numa família humilde, começou a trabalhar logo aos 12 anos, ajudando a mãe na mercearia e o pais e os tios na torra do café.

Com a morte do pai, aos 17 anos, Rui Nabeiro assumiu o comando da pequena empresa de torrefação que a família detinha, expandindo a venda do café para lá da fronteira, em Espanha. Em 1961 criou a Delta Cafés, que se tornaria líder no mercado de cafés.

Com uma profunda ligação à terra natal, que manteve sempre, Rui Nabeiro foi presidente da Câmara de Campo Maior. Ainda antes do 25 de Abril, por nomeação, em 1962 e 1972. Em 1977 voltaria a liderar a autarquia, desta feita eleito pelas listas do PS.

Em junho de 1995 o então Presidente da República Mário Soares atribuiu-lhe o grau de comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial Classe Industrial. Em 2006 foi a vez do presidente Jorge Sampaio o distinguir como comendador da Ordem do Infante D. Henrique.