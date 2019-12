Moody's prevê subida de 4% no preço das casas em Portugal em 2020

O preço da habitação em Portugal vai manter no próximo ano a escalada, embora a um ritmo mais lento, antecipa a Moody"s. A agência de rating estima que o custo da compra de casa no país suba em 2020 em 4%, de acordo com um relatório de análise à qualidade dos ativos hipotecários publicado esta quarta-feira.

Segundo o documento, a moderação no aumento dos preços da habitação vai ser acompanhada de alguma descida no volume de crédito à compra de casa cedido pelos bancos. Ao mesmo tempo, a confiança dos consumidores permanecerá robusta, acompanhada de uma ligeira descida do desemprego.

O desempenho destes créditos vai manter-se estável em toda a Europa, prevê a nota da Moody"s, "ainda que o crescimento do PIB abrande, num contexto de baixas taxas de juro e de baixo desemprego". O outlook é estável para a a generalidade dos países com exceção do Reino Unido, a braços com Brexit, onde a inflação na habitação ficará contida nos 0,7%.

