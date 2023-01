Moody's elogia Portugal na dívida e descarta recessão em 2023

Menos de metade das economias da zona euro devem conseguir evitar uma recessão este ano e Portugal é uma delas, defende um estudo da agência de rating Moody"s. A instituição que avalia a capacidade de os países pagarem o que devem também parece estar confiante na redução da dívida portuguesa e deu nota disso neste mesmo trabalho.

Recorde-se que, no início de 2011, quando Portugal estava a caminho da bancarrota, a Moody"s foi a agência mais agressiva contra o país, tendo sido na altura a primeira a reduzir o rating da dívida pública e a colocá-lo num nível considerado "lixo", isto é, as obrigações portuguesas não teriam valor de investimento, sendo ativos tão arriscados que poderiam nunca ser recuperados pelos investidores.



Em contraste com esses tempos de chumbo, hoje, a Moody"s está bem mais confiante nas contas portuguesas. No novo estudo sobre o panorama (outlook) para os vários países da zona euro no atual contexto de crise energética e geopolítica, os analistas consideram que "o diferencial favorável entre a taxa de juro e o crescimento conduzirá a uma diminuição dos rácios da dívida em relação ao PIB [produto interno bruto] para 70% dos soberanos da zona euro".

A Moody"s só tem agendada uma primeira avaliação oficial do rating português em 19 de maio. A primeiro agência a abrir a época é a DBRS, esta sexta-feira.

