Montepio vende participação no Finibanco Angola ao Access Bank

"[...] A Caixa Económica Montepio Geral informa que a sua participada Montepio Holding, SGPS, S.A. acordou a venda da participação detida no capital social do Finibanco Angola S.A., instituição financeira de direito angolano, ao Access Bank Plc, um banco comercial com sede em Lagos, na Nigéria, com uma expressiva presença no continente africano", lê-se na informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Segundo a mesma nota, o valor de venda terá como referência "a proporção atribuível ao grupo banco Montepio nos capitais próprios do Finibanco Angola", sendo que estes totalizavam em 30 de junho, 70 milhões de euros, bem como os ajustamentos apurados no âmbito de uma auditoria, cuja conclusão está prevista para o segundo trimestre de 2023.

O Access Bank tem uma rede de mais de 700 balcões e postos de atendimento em três continentes, contando com 45 milhões de clientes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta instituição financeira tem 28.000 trabalhadores na Nigéria, detendo ainda subsidiárias na África Subsariana e no Reino Unido, a que se soma uma filial no Dubai e escritórios de representação na China, Líbano e Índia.

O Montepio espera que "desreconhecimento contabilístico" da sua participação financeira no Finibanco Angola se verifique no segundo trimestre de 2023 e, à data, não consegue estimar "com exatidão" o impacto desta transação nos resultados.

O banco vincou ainda que, com a conclusão desta operação, concretiza mais "um importante passo" na execução dos compromissos previstos no seu programa de ajustamento.