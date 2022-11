Montepio assegura que não deixará de "dar apoio" aos clientes com crédito à habitação

As taxas de juro definidas pelo Banco Central Europeu voltaram a subir nos últimos dias para 2%, aumentando a pressão sobre as famílias com crédito à habitação. Na Money Conference, organizada pelo Dinheiro Vivo esta manhã, em Lisboa, o CEO do Montepio garantiu que o banco está preparado para apoiar os clientes a enfrentar eventuais dificuldades sentidas com a subida dos custos com empréstimos.

"No caso do crédito à habitação, não deixaremos de dar apoio a mais ou a menos um cliente pelo facto de termos ou não o diploma", disse Pedro Leitão em referência à clarificação que tem sido pedida ao Governo sobre as formas de suporte às famílias. "Estou certo de que não há nenhum banco que deixará de apoiar um cliente pelo facto de termos alguma clarificação adicional ao diploma", reforçou.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia