Money Conference em direto. Testar, personalizar e crescer na banca

2022 será o ano de todos os testes para o setor bancário, para validar estratégias e testar medidas que têm vindo a ser implementadas para corresponder a diferentes desafios: começando pela exigência de medidas que minimizem o stress climático, passando pela esperada equidade no acesso a cargos de administração, entre homens e mulheres, mas também, a crescente preocupação de personalizar produtos às necessidades dos seus clientes. Para responder a estas e outras questões, o Dinheiro Vivo, DN e a TSF, com apoio da EY, organizam a quinta edição Money Conference, na qual os banqueiros irão debater temas como o futuro quando as moratórias acabarem, ou como poderá a banca ajudar a reduzir o risco da economia.

Nesta edição, marcam presença João Leão, ministro de Estado e das Finanças, e Vítor Bento, presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Haverá ainda espaço para uma intervenção de Manuel Rodrigues, professor em Finantial Management Educations da King's College, em Londres, e da AESE, sobre o tema 'Banca, financiamento e desenvolvimento'.

Os banqueiros António Ramalho, do Novo Banco, João Pedro Oliveira e Costa, do BPI, Miguel Maya, do Millennium BCP, Pedro Castro e Almeida, do Santander, e Paulo Macedo, da CGD, analisam o futuro e os desafios da banca, num painel com moderação de Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias.

O debate A Arma da Tecnologia Inteligente irá contar com Maria José Campos, Millennium BCP, Maroia João Carioca, CGD, Isabel Guerreiro, head of Digital Europe Santander, e Madalena Cascais Tomés, CEO da SIBS, com moderação de Joana Petiz, diretora do Dinheiro Vivo.

A sessão irá encerrar com a intervenção do governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças, Mário Centeno. Pelo meio, Mário Delgado Alfaro, CFA, partner e Finantial Risk and Regulation da EY, fará uma intervenção sobre 'Tendências da Banca'.

O evento tem o apoio da EY e realiza-se na sexta-feira, dia 5 de novembro, a partir das 8h45, e pode ser acompanhado nesta página, bem como no site do Dinheiro Vivo, e na TSF.