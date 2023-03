Ministro anuncia operação de fiscalização da ASAE de "situações anómalas" de aumento de preços

O ministro da Economia prometeu "ser inflexível" para com todas as situações anómalas no setor alimentar, avançando que a ASAE vai iniciar esta quinta-feira uma nova operação.

"Vamos ser inflexíveis para com todas as situações anómalas que possam ocorrer", garantiu António Costa Silva, em conferência de imprensa no Ministério da Economia e do Mar, em Lisboa, no decorrer da qual o Inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Pedro Portugal Gaspar, revelou que o cabaz de bens essenciais subiu quase 29% desde 2022 e até fevereiro.

O ministro adiantou que, desde o segundo semestre do ano passado, a ASAE realizou mais de 960 ações de fiscalização e esta quinta-feira vai iniciar uma nova operação, em todo o país, com as suas 38 brigadas.

António Costa Silva sublinhou que, nos últimos tempos, o país tem estado preocupado com o setor alimentar face à subida dos preços, numa altura em que a inflação está a descer, assim como o preço da energia e fertilizantes.

"Isto contrasta, em absoluto, com o que se passa a nível dos preços dos bens alimentares. Por isso, o Governo desenvolveu uma estratégia e está a trabalhar em seis dimensões. Respeitamos os operadores económicos, mas também respeitamos muito os direitos dos consumidores", apontou.

A primeira grande dimensão tem a ver com a atuação da ASAE no país, instituição que o ministro classificou como "excelente".

Para António Costa Silva é igualmente importante compreender a estrutura de preços do setor, desde a produção à comercialização, passando pela distribuição.

O ministro assegurou que vai ser exigida transparência neste processo, vincando ser um "benefício para todos os operadores" a disponibilização de informações à ASAE.

O Governo quer também continuar a estabelecer contactos com os representantes dos vários operadores e convocar a PARCA -- Plataforma de Acompanhamento nas Relações na Cadeia Agroalimentar.

Por outro lado, vai continuar a dotar a ASAE de todas as condições e trabalhar com todos os "organismos relevantes" para este setor.

Não é favorável à imposição de preços

Costa Silva afirmou não ser muito favorável à imposição de preços ao mercado, notando que o ideal seria a autorregulação, e vincou estar a equacionar medidas "musculadas".

"Estamos a equacionar todas as opções, inclusive as mais musculadas, mas queremos tomar essas medidas na posse de toda a informação recebida", assegurou.

O governante vincou "não ser muito favorável" à imposição de preços aos mercados, notando que, muitas vezes, o efeito não é o desejado.

No dia 1 de março, 38 brigadas envolvendo 80 inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) estiveram no terreno a fiscalizar os preços dos bens alimentares nos híper e supermercados, face ao aumento de 21,1% do cabaz básico no último ano, mais do dobro da inflação.

Conforme detalhou na altura o executivo, estiveram no terreno 10 brigadas da ASAE no Norte do país, 12 brigadas no Sul e 16 brigadas na região Centro.

Cabaz de bens essenciais sobe quase 29% desde 2022 e até fevereiro

O cabaz alimentar, definido pela ASAE para calcular a evolução dos preços, aumentou quase 29% desde 2022 e até fevereiro deste ano para 96,44 euros, foi anunciado esta quinta-feira.

"Em janeiro de 2022 estava em 74,90 euros e agora [fevereiro] está em 96,44 euros", indicou o Inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Pedro Portugal Gaspar, que falava numa conferência de imprensa, no Ministério da Economia e do Mar, em Lisboa. Estes valores representam um aumento de 28,76%.

O cabaz da ASAE é composto por bens essenciais, nomeadamente peixe, carne, legumes, frutas, massas, arroz, azeite, óleo, ovos açúcar, leite, pão e farinha.

ASAE instaura 51 processos-crime

O Inspetor-Geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica revelou em entrevista ao Expresso que foram detetadas margens de lucro brutas de 52% na cebola, 48% na laranja, 45% na cenoura e nas febras de porco ou 43% nos ovos, por exemplo, nas três maiores cadeias de supermercados em Portugal.

Pedro Portugal Gaspar disse que a autoridade está a investigar produto a produto, tendo já instaurado 51 processos-crime por especulação.

Os inspetores encontraram mesmo casos em que estavam a ser cobrados em caixa preços 70% superiores aos que estavam marcados nas prateleiras.

"Há uma especulação objetiva, que é o que foi apurado na operação que foi feita [na semana passada] e noutras que já tinham sido feitas no final de 2022 e nos primeiros meses de 2023 e que passa por uma desconformidade entre o preço tabelado e o preço que passa em caixa. Ou por uma desconformidade no peso - por exemplo, um produto [fresco embalado] que diz 2 quilos e afinal tem 1,650 quilos, como foi já detetado e que corresponde a um desvio de 17%. Tanto uma como a outra são situações de especulação objetiva. Outra coisa é a designação de lucro ilegítimo, que tem de se conjugar com a prática habitual do comércio no que diz respeito àquele produto e ver se há um desvio de normalidade. Isso tem de ser aferido. É um nível muito mais pesado de fiscalização", revelou Pedro Portugal Gaspar.