Ministério das Infraestruturas nega cancelamento do aeroporto do Montijo

Alguns órgãos de comunicação social em Portugal avançaram hoje que o governo cancelou a transformação da base militar do Montijo em aeroporto civil. Contactada pelo Dinheiro Vivo, fonte oficial do ministério das Infraestruturas desmente o cancelamento da obra e diz tratar-se de um comunicado falso.

Hoje é dia 1 de abril, dia por tradição conhecido como o Dia das Mentiras.

O ministério tutelado por Pedro Nuno Santos enviou um comunicado oficial (enviado pela sua equipa de assessores), em que que indica que: "circula nas redes sociais e nos meios de comunicação social um comunicado de imprensa falso com o logótipo do Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação com o título "Cancelados projetos do Aeroporto do Montijo e de Expansão do Aeroporto da Portela". Não se trata de um comunicado oficial deste Gabinete e a informação dele constante também não é verdadeira".

