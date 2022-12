Miguel Salema Garção troca CTT pelo grupo Your

Miguel Salema Garção será responsável pelo desenvolvimento da nova estratégia de expansão e consolidação de mercado do Grupo Your.

Miguel Salema Garção trocou a chefia do Departamento de Comunicação, Sustentabilidade e Marketing dos CTT - Correios de Portugal pelo cargo de chief Marketing & Sales Officer do Grupo Your, dedicado à prestação de serviços integrados no apoio à gestão de empresas. O anúncio foi feito ontem por esta empresa, que avançou o "reforço da sua equipa C-Level", com esta contratação.

Numa reação à sua contratação, em nota enviada ao DN, Miguel Salema Garção, falou no "enorme entusiasmo" que sentia em, por um lado, poder "contribuir para a concretização da estratégia de crescimento sustentado do Grupo Your" e, por outro, por poder assim "trabalhar para apoiar as PME, através de uma vasta cadeia de valor, com dedicado e diversificado portefólio de serviços, aliados a uma competente equipa de gestão". Estes foram, aliás, parte dos fatores que o fizeram "abraçar" o novo desafio, avançou.

Por seu lado, Sara do Ó, CEO do Grupo Your, sublinhou que a experiência do Miguel Salema Garção traria "com toda a certeza os melhores contributos para o crescimento do Grupo, como o marketplace de soluções empresariais no mercado nacional."

"Acreditamos que a entrada do Miguel, como chief Marketing & Sales Officer, traduz a nossa forte aposta numa cultura organizacional mais sofisticada e competitiva, a par de uma maior visibilidade do caminho que temos vindo a trilhar junto das PME portuguesas", frisou a responsável.

Miguel Salema Garção é licenciado em Comunicação Empresarial pelo ISCEM - Instituto Superior de Comunicação de Empresa - com uma pós-graduação em Direção de Empresas pela AESE/IESE e um Executive MBA no INDEG Executive Education, e tem vasta experiência em organizações de grande dimensão.

Iniciou a sua carreira profissional na atividade seguradora em Portugal e Espanha, tendo passado pela Companhia de Seguros A SOCIAL e pelo Corretor AON Gil Y Carvajal, onde assumiu a responsabilidade pela gestão de grandes contas.

Posteriormente assumiu o cargo de diretor-geral de Comunicação e RP no Sporting Clube de Portugal, mas foi nos CTT- Correios de Portugal, que consolidou a sua carreira, ao assumir a Direção de Marca, Comunicação, Sustentabilidade e Marketing Integrado de Produto, entre outras funções.

O gestor ocupou paralelamente múltiplos cargos em Advisory Boards de entidades como a FutureCast Lab do ISCTE e Imagens de Marca, tendo sido anda membro da direção da Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa. É membro da direção da APCL - Associação Portuguesa Contra Leucemia.

Distinguido com inúmeros prémios em sinal de reconhecimento do seu profissionalismo nas áreas de Comunicação e Marketing, Miguel Salema Garção será agora responsável pelo desenvolvimento da nova estratégia de expansão e consolidação de mercado que o Grupo Your tem vindo a implementar.