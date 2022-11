Miguel Maya: "Taxas de juro ainda não estão no patamar adequado"

As famílias estão a passar por um momento financeiro difícil. E os resultados - extraordinários - apresentados pela banca portuguesa podem dar uma conotação negativa - e errónea - da situação. Porque, alerta, Miguel Maya, CEO do Millennium BCP, os resultados dos bancos ainda estão abaixo do custo de capital. "Estamos finalmente a conseguir caminhar para um patamar minimamente sustentável", apontou, afirmando que "não é possível ter uma banca robusta sem ter uma economia robusta".

O CEO do Millennium BCP reforçou a ideia transmitida anteriormente, no painel da Money Conference, esta quinta-feira, por João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI, de que a banca nos últimos anos teve um papel muito intense e relevante no desenvolvimento da economia portuguesa. E deu o exemplo das moratórias que garantiram a estabilidade e evitaram grandes preocupações às famílias portuguesas.

Quanto à atenção do governo no alinhamento dos incentivos o CEO do Millennium BCP considera que esta é uma boa preocupação, sendo mesmo "da maior importância".

