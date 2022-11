Miguel Belo de Carvalho: Crédito malparado "vai acontecer" mas "crescimento pode ser moderado"

O crédito malparado, isto é, o montante que titulares de crédito não conseguem reembolsar a uma instituição financeira, "vai acontecer", mas "nada se comparado com os níveis registados na crise pandémica", disse esta quinta-feira o administrador do Santander Totta, Miguel Belo de Carvalho, durante a Money Conference, que reuniu os principais banqueiros do país.

Relativamente ao Santander, a taxa é moderada, situando-se atualmente nos 2%. "O nosso ponto de partida é robusto e temos vindo a tomar medidas", garantiu o administrador, acrescentando que, perante o cenário de risco, o banco está preparado para um agravamento e o seu modelo de negócio conseguirá "acomodar bem esta realidade".

O alerta foi deixado: "Vamos ter mais problemas na capacidade das famílias e dos negócios". Contudo, se houver uma "normalização daquilo que é a conjuntura macroeconómica (inflação, taxas de juro elevadas), o crescimento [do malparado] poderá ser moderado", afirmou o responsável.

