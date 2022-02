Meta garante agora que "não tem qualquer plano para retirar" Facebook da Europa

"Não temos planos nem quaisquer intenções de sair da Europa", frisou o porta-voz da Meta, em declarações enviadas ao DV.

A declaração vem na sequência de notícias desta segunda-feira, segundo as quais a dona do Facebook e do Instagram teria ameaçado retirar-se depois de uma decisão judicial ter impedido que a empresa transferisse dados dos seus utilizadores europeus para os Estados Unidos.

A mesma fonte acrescenta, porém, que a Meta, "tal como muitas outras empresas, serviços e organizações, está dependente de transferências de dados entre a União Europeia e os EUA para cumprir os seus serviços globais". De acordo com o porta-voz da Meta, a companhia "seguiu todas as regras europeias" e tem sempre seguido as cláusulas contratuais e de salvaguarda de dados requeridas neste tipo de atividade.

"Os negócios precisam de regras globais, claras, que garantam proteção a longo prazo nas transferências transatlânticas de dados", frisa o porta-voz da Meta. E lembra que, "à semelhança de mais de 70 outras multinacionais de todo o tipo de áreas, os desenvolvimentos estão a ser acompanhados de perto de forma a estudar o potencial impacto na operação europeia".