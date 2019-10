Mercadona está a contratar. Vêm aí mais três lojas

A abertura da sétima loja da Mercadona já tem data e local. Será em Ovar, a 21 de novembro, confirmou o Dinheiro Vivo junto da fonte oficial. A cadeia de distribuição já abriu vagas para os supermercados em Aveiro e Santo Tirso, com abertura prevista para 2020.

O supermercado em Ovar segue-se à abertura do primeiro supermercado da cadeia na cidade do Porto, na zona da Rotunda da Boavista, a 29 de outubro.

Com 1900 metros quadrados, a loja de Ovar vai criar 85 postos de trabalho. Em Portugal, a cadeia já dá emprego a cerca de 1100 colaboradores. Este ano estão previstas aberturas no distrito de Aveiro (depois de Ovar e São João da Madeira), duas no distrito do Porto (em Gaia e Porto), a segunda loja no distrito de Braga, na cidade de Braga. Ao todo, em 2019 a cadeia deve abrir um total de 10 supermercados.

No mercado nacional, a cadeia poderá ter entre 150 a 200 lojas em Portugal nos próximos sete a oito anos. Só na região Norte a cadeia espanhola prevê abrir 70 supermercados.

A cadeia já tem em curso recrutamento para outras zonas do país. Em Lisboa, onde ainda não há data para a entrada da Mercadona na região, a cadeia já está a recrutar, tendo atualmente 5 vagas disponíveis para um médico, advogado, técnico informático, gestor de compras para material de obra e instalações, bem como um responsável de relações externa do sector primário e do consumidor.

A Mercadona já arrancou igualmente com o recrutamento para as lojas Santo Tirso e a cidade de Aveiro, cujas aberturas estão previstas para o próximo ano.

As vagas estão disponíveis no site da cadeia, onde pode obter informação sobre o perfil pretendido e fazer a candidatura online.

Ana Marcela é jornalista do Dinheiro Vivo