Mercadona corta nos preços e no tamanho das lojas

A Mercadona está a fazer "reajustes" à operação em Portugal e, por isso, está a cortar nos preços, no tamanho dos futuros supermercados e no número de trabalhadores por loja. O movimento surge seis meses depois da abertura da primeira loja no Canidelo, em Vila Nova de Gaia. Em março, abre o primeiro dos dez supermercados previstos para este ano: Aveiro, nos terrenos do antigo matadouro municipal. Águeda, Ermesinde, Penafiel, Santo Tirso, Trofa são as localizações já conhecidas.

Defensora de uma política de preços sempre baixos todo o ano, a cadeia espanhola, após alguns meses a operar no mercado nacional, avançou com um corte. "Decidimos reduzir o preço a mais de dois mil produtos", adianta Elena Aldana, diretora de relações externas Portugal.

