Medina tinha excedente de 2,3 mil milhões de euros antes de anunciar os novos apoios

O excedente orçamental das contas públicas portuguesas subiu quase 300 milhões de euros entre janeiro e fevereiro deste ano, fixando-se em 2,3 mil milhões de euros no final do mês passado, em termos acumulados, indica uma nota do gabinete do ministro das Finanças, Fernando Medina, enviada aos jornais esta sexta-feira.

Isto foi antes de ser anunciado o novo pacote com medidas de resposta ao aumento do custo de vida, a 24 de março, e que terá um custo global de 2,5 mil milhões de euros, disseram as Finanças na altura.

Uma das medidas mais emblemáticas é a redução temporária (por seis meses) do IVA para 0% num grupo de 44 alimentos, que deverá custar cerca de 400 milhões de euros em receita que não será cobrada.

Antes disso, no fevereiro, as contas do governo continuavam com um excedente significativo que a partir daqui se deve ir consumindo aos poucos.

