Medina. Receios de uma recessão na Europa "começam agora a desvanecer-se"

À saída da reunião do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros (Ecofin), em Bruxelas, o ministro das Finanças, Fernando Medina, falou esta terça-feira em "boas notícias para Portugal".

"Os receios de uma recessão na Europa entre o último trimestre de 2022 e o primeiro de 2023 parecem agora começar a desvanecer-se", começou por afirmar aos jornalistas. "Isso são boas notícias para Portugal, porque quanto mais crescerem os nossos parceiros comerciais, quanto mais crescer a UE, mais isso ajudará o crescimento económico de Portugal em 2023", justificou.

Na reunião do Ecofin foi também debatida a resposta europeia ao novo programa da administração norte-americana relacionada com a redução inflação, "que inclui um conjunto muito importante de apoios a um conjunto vasto de indústrias e os riscos que isso coloca à industrialização da Europa".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Medina referiu que houve um "largo consenso" no que se refere "à necessidade de se enfrentar o problema", que seja "não confrontacional com os EUA", mas que seja "através do próprio desenvolvimento da própria iniciativa europeia nessa aérea".

Em atualização