McDonald's retira campanha que faz lembrar massacre na Irlanda do Norte

As campainhas começaram a soar no sítio do costume - as redes sociais. A mais recente campanha de Sundaes em Portugal da cadeia McDonald's era um jogo de palavras com o título da canção Sunday Bloody Sunday, dos U2. Acontece que a canção é uma alusão à noite sangrenta de 30 de janeiro de 1972, em que morreram 14 pessoas nos confrontos entre manifestantes católicos, protestantes e o exército.

A mensagem publicitária terá passado o crivo do publicitário e do cliente, pelo menos, e só quando chegou às lojas, em posters de grandes dimensões onde se vê a imagem do gelado sundae e a frase Sundae Bloody Sundae se percebeu o impacto das frases, através do alerta de clientes britânicos em Portugal. E como a expressão quer dizer mais do que o nome daquela canção que os U2 editaram em 1983. Rapidamente a campanha foi retirada, depois de ter aparecido em jornais como o The Guardian, e o site Politico.

Era, diz agora a McDonald's, uma estratégia "para promover a gama de gelados e celebrar o Halloween". Em comunicado, adiantam que "alguns restaurantes McDonald's implementaram uma ativação local para assinalar esta data com os seus consumidores" e acrescentam que "a marca nunca teve o intuito de estabelecer qualquer ligação a eventos históricos ou, de alguma forma insultar alguém".

"O material desta ativação local já foi removido dos restaurantes", concluem.

Mas se a campanha é local, o impacto ultrapassou fronteiras. Com notícias nos ingleses The Guardian e Sky e mais mensagens no Twitter.

Não é a primeira vez que a cadeia norte-americana faz alterações em campanhas após chamadas de atenção do público que se manifesta nas redes sociais. Em 2016, perante o debate em torno dos brinquedos para menino e menina, a McDonald's decidiu que passaria a deixar a escolha para os clientes.