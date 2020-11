Mário Ferreira vai ter de lançar OPA sobre minoritários da dona da TVI

Mário Ferreira vai ter de lançar OPA sobre a posição detida pelos minoritários do grupo dono da TVI. A decisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) acaba de ser conhecida, depois do regulador ter considerado que o empresário e a Prisa agiram em concertação.

"A CMVM decidiu manter o sentido do projeto de decisão divulgado a 9 de outubro de 2020, após analisar a respetiva pronúncia em audiência de interessados, por considerar que resulta demonstrado o exercício concertado de influência dominante entre a Vertix, SGPS, S.A. e a Pluris Investments, S.A. sobre a Media Capital até à alienação da participação da Vertix, SGPS, S.A. em 3 de novembro de 2020", diz em comunicado.

"Em consequência, a CMVM determina, nos termos do artigo 187.º, n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários, a divulgação de anúncio preliminar de oferta pública de aquisição obrigatória da Pluris sobre todas as ações da Media Capital por si não detidas, no prazo máximo de 5 dias úteis".

