Mário Centeno: "Os bancos fizeram parte da solução. Não foram parte do problema"

Mário Centeno é o atual governador do Banco do Portugal

Mário Centeno não tem dúvidas: a banca foi parte da solução na atual crise e não parte do problema. O governador do Banco de Portugal, na intervenção inicial da Money Conference, não escondeu que a banca enfrenta desafios devido à crise, mas também saudou a resiliência de todos os agentes económicos nacionais que, disse, "reagiram a uma crise inédita de forma exemplar".

"Os bancos fizeram parte da solução. Não foram parte do problema. Mas o sistema financeiro enfrenta enormes desafios. As medidas de confinamento adotadas para responder à primeira vaga da pandemia interromperam a atividade económica em vastos setores, desencadeando aumentos maciços no subemprego. E sem uma intervenção pública concertada teríamos assistido a uma crise de crédito e liquidez, que levaria a uma vaga de insolvências com consequências na estabilidade financeira. A resposta das diferentes políticas públicas foi eficaz", indicou o anterior ministro das Finanças.

"Os governos atuaram na preservação do emprego e asseguraram a liquidez com moratórias e créditos garantidos. Os bancos centrais disponibilizaram linhas de liquidez", o que permitiu também a estabilizam dos mercados de capitais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além disso, as "empresas tiveram papel essencial porque preservaram as estruturas produtivas e as famílias aumentaram a poupança. Todos os agentes económicos reagiram a uma crise inédita de forma exemplar".

"Numa segunda fase, e com o levantamento gradual das restrições económicas, levou a uma recuperação mais rápida e intensa. Apesar desta evolução positiva, e mesmo que não tivéssemos uma segunda vaga, poderíamos dizer que a crise ainda não teria acabado. Já é seguro dizer que criou legados para a estabilidade financeira a médio prazo", salientou.

Ana Laranjeiro é jornalista do Dinheiro Vivo