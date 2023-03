Maria João Carioca Rodrigues renuncia a cargo de administradora financeira da CGD

Maria João Borges Carioca Rodrigues, membro executivo do Conselho de Administração e 'Chief Financial Officer' (CFO) da CGD, apresentou a renúncia ao cargo

A administradora com o pelouro financeiro (CFO) da Caixa Geral de Depósitos, Maria João Carioca Rodrigues, renunciou ao cargo, que irá ser ocupado por Francisco Ravara Cary até à entrada de um novo gestor para a posição, segundo um comunicado.

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Caixa Geral de Depósitos (CGD) informou "que Maria João Borges Carioca Rodrigues, membro executivo do Conselho de Administração e 'Chief Financial Officer' (CFO) da CGD, apresentou a renúncia ao cargo, com a data de produção de efeitos de 31 de março de 2023".

O banco público adiantou que "já iniciou o conjunto de diligências no âmbito da instrução do processo de "fit and proper", tendo em vista a obtenção, junto do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal, da competente autorização para o exercício do cargo por parte de candidato a membro executivo do Conselho de Administração e CFO, para completar o mandato de 2021-2024".

A CGD indicou ainda que "Francisco Ravara Cary, membro executivo do Conselho de Administração da CGD, desempenhará as funções de CFO no período compreendido entre a data de produção de efeitos da renúncia por parte de Maria João Borges Carioca Rodrigues e a data de início do exercício de funções do novo membro".

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve lucros de 843 milhões de euros em 2022, mais 45% do que em 2021, divulgou o banco público, no dia 02 de março.