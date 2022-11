Marco Galinha: "Na crise também há oportunidades, e a banca tem sabido aproveitá-las"

Os principais banqueiros do país estão reunidos esta manhã no Lapa Palace Hotel, em Lisboa, para debater os atuais desafios da banca. Sob o mote "Recessão, resiliência ou sobrevivência", a sexta edição da Money Conference, organizada pelo Dinheiro Vivo, Diário de Notícias e TSF, já arrancou e coube a Marco Galinha, CEO do Global Media Group, fazer as honras de abertura.

Recorrendo a uma retrospetiva, o empresário recordou que há precisamente um ano, o país e o mundo atravessavam períodos de desafios extremos, causados pela pandemia, mas "houve confiança". No início de 2022, a guerra na Ucrânia espoletou, o cenário dificultou-se e mergulhámos em "mais uma crise".

Contudo, destacou o CEO, "na crise também há oportunidades, e a banca tem sabido aproveitá-las". Prova disso, explicou, é que temos assistido a apresentação de números em alta. "Segunda-feira o Novo Banco apresentou o melhor resultado da banca privada em nove meses do ano", disse, deixando a ideia de um bom desempenho da Caixa Geral de Depósitos (CGD), que torna hoje públicas as contas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia