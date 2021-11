Marco Galinha: Governo tem de ouvir os banqueiros

Na abertura da quinta edição das Money Conference, uma iniciativa do Diário de Notícias, TSF e Dinheiro Vivo, Marco Galinha, CEO do Global Media Group, começou por referir que, numa altura em que o país atravessa o momento mais relevante da sua história - a crise política - "precisamos urgentemente de liquidez e confiança". Confiança nas empresas e nas famílias.

O CEO do Global Media Group relembrou que, na edição do ano passado, a conferência antecipou a necessidade de a banca ter modelos de negócios sustentáveis, realistas e transparentes. E afirmou que "há ainda um longo caminho a percorrer", nomeadamente na obtenção do equilíbrio entre a atividade financeira e o meio ambiente. Porque é importante referir o papel da banca no crescimento económico do país.

Referindo-se ao anúncio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a data das próximas eleições legislativas, Marco Galinha, afirmou que é importante ouvir os banqueiros sobre a importância da estabilidade política para que a confiança regresse às famílias. Porque essa é a palavra-chave. Confiança. Principalmente porque "vivemos hoje uma disrupção das altas cadeias de valor ", com o aumento do preço das matérias-primas e a transição para o gás natural.

Mesmo assim Marco Galinha afirmou que, apesar de tudo, e olhando para os lucros obtidos pela banca, "só podemos ter confiança no futuro".

Alexandra Costa é jornalista do Dinheiro Vivo