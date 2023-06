Maçã gala, brócolos e massa em espiral mais caros mesmo com IVA zero

Sete bens alimentares estão mais caros do que antes de terem passado de uma taxa de IVA de 6% para zero, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pela Deco Proteste. É o caso da maçã gala, que custava esta semana mais 20,37% ou mais 0,40 euros por kg, subindo de 1,98 euros/kg, a 17 de abril, véspera da implementação da medida, para 2,38 euros.

Também os brócolos pesam agora mais na carteira do que no período em que eram taxados a 6%. Assim, e de acordo com os cálculos da Deco, este produto estava 16,27% ou 0,39 euros por kg mais caro. Esta semana um quilo de brócolos, com IVA zero, custava 2,80 euros/kg, quando a 17 de abril estava a 2,41 euros.

