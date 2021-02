Lucros do Lloyds, de Horta Osório, caem 72% em 2020

O Lloyds anunciou esta quarta-feira que o seu lucro antes de impostos caiu 72% em 2020, para 1,2 mil milhões de libras (1,4 mil milhões de euros), devido ao impacto de provisões para fazer face a eventuais perdas relacionadas com a crise provocada pelas medidas impostas pelo Governo no âmbito da epidemia.

O Lloyds constituiu provisões da ordem das 4,2 mil milhões de libras em 2020, valor que compara com 1,3 mil milhões de libras no ano anterior, adianta o banco em comunicado com os últimos resultados anuais apresentados por António Horta Osório.

O banqueiro vai deixar a liderança do banco britânico em maio e assumir o comando do conselho de administração da farmacêutica portuguesa Bial.

A Lloyds anunciou ainda que vai retomar o pagamento de dividendos, com a distribuição de 0,57 libras por ação.

Apesar da descida, os lucros do Lloyds ficaram acima da média esperada pelos analistas, de 905 milhões de libras, adianta o banco.

"Apesar das imparidades constituídas no ano, predominantemente no primeiro semestre, o grupo apresentou um lucro após impostos de 1,4 mil milhões de libras. Além disso, a forte posição de capital do grupo também nos permitiu retomar as distribuições de capital", disse Horta Osório citado no comunicado com os resultados.

