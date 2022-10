Lucros do Bankinter em Portugal crescem 33% até setembro

O grupo bancário espanhol Bankinter teve lucros líquidos globais de 430,1 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 21,2% do que nos mesmos meses do ano passado, anunciou esta quinta-feira a entidade.

Quanto aos resultados do Bankinter em Portugal, aumentaram 33% nos primeiros três trimestres do ano, antes de contabilizados os impostos, alcançando os 54 milhões de euros, segundo um comunicado do grupo.

O banco diz que os lucros globais de todo o grupo registados até setembro já superam os resultados de 2021 se for excluído o impacto das mais-valias da alienação, com a entrada na bolsa de Madrid, em abril do ano passado, da Línea Directa, que era a filial de seguros do Bankinter.

