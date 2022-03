Lucros da Sonae atingem os 268 milhões, o valor mais elevado dos últimos 8 anos

A Sonae fechou o ano de 2021 com um resultado líquido de 268 milhões de euros, bem acima dos 71 milhões registados no ano anterior e um recorde dos últimos oito anos. O grupo liderado por Cláudia Azevedo atingiu também valores históricos ao nível do volume de negócios consolidado, tendo superado os sete mil milhões de euros em 2021, um aumento de 5,3% face ao exercício homólogo.

Este "foi um ano notável para a Sonae" e "estou naturalmente orgulhosa destes resultados", escreve Cláudia Azevedo, CEO da Sonae, no comunicado das contas do grupo de 2021 divulgadas esta quinta-feira ao mercado.

Como sublinha, o grupo Sonae ultrapassou os "7 mil milhões de euros em volume de negócios pela primeira vez na nossa história, tendo as vendas online agregadas excedido 600 milhões de euros". Neste panorama, conseguiu assegurar um "forte desempenho ao nível da rentabilidade, com o EBITDA consolidado a aumentar 18% em termos homólogos, para mais de 730 milhões de euros", diz ainda.

